Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dış Politika Vurgusu: Avrupa'yı Anlamalarını Beklemiyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Grup Toplantısı'asında dış politika vizyonunu eleştirerek, Avrupa ziyaretlerini değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 13:40
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 13:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dış Politika Vurgusu: Avrupa'yı Anlamalarını Beklemiyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dış Politika Vizyonunu Anlattı

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, şarap tatmak veya parti düzenlemek için Avrupa'ya gidenlerin, Türkiye'nin 360 derecelik dış politika vizyonunu anlamalarının beklenmediğini ifade etti.

Malezya, Endonezya ve Pakistan Ziyaretleri

Erdoğan, Malezya, Endonezya ve Pakistan'daki temaslarını aktardı. Malezya Başbakanı Enver İbrahim’in davetiyle Kuala Lumpur'a giden Erdoğan, burada fahri doktora unvanı alarak 3 bin kişiye hitap etti. Ayrıca, Türkiye-Malezya İş Forumu'nda ticaretin 10 milyar dolara çıkarılması için atılacak adımlar değerlendirildi.

Malezya ile savunma sanayi başta olmak üzere 11 anlaşmaya imza atıldığını hatırlatan Erdoğan, ardından 280 milyonluk nüfusa sahip Endonezya'ya ziyaret etti. Endonezya'nın ekonomik yükselişinin de altını çizen Erdoğan, burada yapılan Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı'nda 12 belge imzalandığını duyurdu.

Pakistan Ziyareti ve İkili İlişkiler

Endonezya'nın ardından Türkiye-Pakistan ilişkilerine değinen Erdoğan, Pakistan'ın milli mücadelesine verdiği destekten de bahsetti. Pakistan ve Türkiye'nin dostluğunun güçlü ve sarsılmaz olduğunu vurguladı. Erdoğan, düzenlenen Yüksek Düzeyli Stratejik Toplantısı'nda madencilikten tarıma kadar birçok alanda 24 belgeye imza atıldığını açıkladı.

Bölgesel Meseleler ve Gazze Üzerine Açıklamalar

Erdoğan, ziyaretlerde Gazze ve Suriye gibi bölgesel meselelerin de mütalaa edildiğini belirtti. Amerikan yönetiminin Gazzelileri sürgün etmeyi hedefleyen planlarına izin verilmeyeceğinin altını çizerek, ziyaret sırasında muhataplarına elektrikli otomobil Togg hediye ettiklerini söyledi.

Kendisine ve heyetine gösterilen ilginin büyük olduğunu da vurgulayan Erdoğan, 'Türkiye, Türkiye' tezahüratlarının kendilerini duygulandırdığını ifade etti.

Eleştiriler ve Dış Politika Vizyonu

Erdoğan, muhalefetin uyuşuk tavırlarına dikkat çekerek, Avrupa'ya gidenlerin Türkiye'nin dış politika anlayışını kavrayamamalarını eleştirdi. 'Kendi vizyonsuzluklarını, Türkiye'nin çıkarlarının önüne koyanlarla muhatabız' diyen Erdoğan, halkın düşüncelerinin önemini vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul Valisi'nden Hava Uyarısı: Uçuşlar İptal, Okul Tatili Gündemde Mi?

Dar ve Orta Gelirliye Müjde! Devletten Emlak Kampanyası Başlıyor

Gençlere 28 Bin TL Devlet Desteği: İşbaşı Eğitim Programı Başlıyor!

Emeklilere 40.000 TL Ek Ödeme: SGK ile Banka Protokolleri Yenileniyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Destici: YPG/PKK Varlığı Yeni Yönetimin Muktedir Olmasını Engelliyor
2
Edirne'de 20 Düzensiz Göçmen Yakalandı
3
AB'nin İsrail ile Ortaklık Konseyi Toplantısına Tepkiler Artıyor
4
Aydın'da Taksinin Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti
5
Bursa'da Uyuşturucu Ticareti Yapan İki Zanlı Tutuklandı
6
Kırklareli'nde Yoğun Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor
7
Güney Ege ve Doğu Akdeniz İçin Fırtına Uyarısı!

Yolcu Taşımacılığında Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı

Emeklilere Promosyon Fiyaskosu: SGK'dan Hayal Kırıklığı

MEB, 1381 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Sürecini Duyurdu

İstanbul Valisi'nden Hava Uyarısı: Uçuşlar İptal, Okul Tatili Gündemde Mi?

Emeklilere 40.000 TL Ek Ödeme: SGK ile Banka Protokolleri Yenileniyor!

Dar ve Orta Gelirliye Müjde! Devletten Emlak Kampanyası Başlıyor

Gençlere 28 Bin TL Devlet Desteği: İşbaşı Eğitim Programı Başlıyor!

2025 Emlak Vergisi: Ödeme Tarihleri ve Artış Oranları Açıklandı

TOKİ'den 48 İlde 558 Arsa Satışı! Kaçırılmayacak Fırsatlar

Bozcaada Belediyesi'nde İşçi Maaşlarına Rekor Zam

Gaziantep’te Tarihi Maaş Zammı: En Düşük Ücret 47.554 TL

Manisa'da Çalışanların Yüzünü Güldüren Zam Müjdesi!