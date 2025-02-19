Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dış Politika Vurgusu: Avrupa'yı Anlamalarını Beklemiyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dış Politika Vizyonunu Anlattı

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, şarap tatmak veya parti düzenlemek için Avrupa'ya gidenlerin, Türkiye'nin 360 derecelik dış politika vizyonunu anlamalarının beklenmediğini ifade etti.

Malezya, Endonezya ve Pakistan Ziyaretleri

Erdoğan, Malezya, Endonezya ve Pakistan'daki temaslarını aktardı. Malezya Başbakanı Enver İbrahim’in davetiyle Kuala Lumpur'a giden Erdoğan, burada fahri doktora unvanı alarak 3 bin kişiye hitap etti. Ayrıca, Türkiye-Malezya İş Forumu'nda ticaretin 10 milyar dolara çıkarılması için atılacak adımlar değerlendirildi.

Malezya ile savunma sanayi başta olmak üzere 11 anlaşmaya imza atıldığını hatırlatan Erdoğan, ardından 280 milyonluk nüfusa sahip Endonezya'ya ziyaret etti. Endonezya'nın ekonomik yükselişinin de altını çizen Erdoğan, burada yapılan Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı'nda 12 belge imzalandığını duyurdu.

Pakistan Ziyareti ve İkili İlişkiler

Endonezya'nın ardından Türkiye-Pakistan ilişkilerine değinen Erdoğan, Pakistan'ın milli mücadelesine verdiği destekten de bahsetti. Pakistan ve Türkiye'nin dostluğunun güçlü ve sarsılmaz olduğunu vurguladı. Erdoğan, düzenlenen Yüksek Düzeyli Stratejik Toplantısı'nda madencilikten tarıma kadar birçok alanda 24 belgeye imza atıldığını açıkladı.

Bölgesel Meseleler ve Gazze Üzerine Açıklamalar

Erdoğan, ziyaretlerde Gazze ve Suriye gibi bölgesel meselelerin de mütalaa edildiğini belirtti. Amerikan yönetiminin Gazzelileri sürgün etmeyi hedefleyen planlarına izin verilmeyeceğinin altını çizerek, ziyaret sırasında muhataplarına elektrikli otomobil Togg hediye ettiklerini söyledi.

Kendisine ve heyetine gösterilen ilginin büyük olduğunu da vurgulayan Erdoğan, 'Türkiye, Türkiye' tezahüratlarının kendilerini duygulandırdığını ifade etti.

Eleştiriler ve Dış Politika Vizyonu

Erdoğan, muhalefetin uyuşuk tavırlarına dikkat çekerek, Avrupa'ya gidenlerin Türkiye'nin dış politika anlayışını kavrayamamalarını eleştirdi. 'Kendi vizyonsuzluklarını, Türkiye'nin çıkarlarının önüne koyanlarla muhatabız' diyen Erdoğan, halkın düşüncelerinin önemini vurguladı.