Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğal Afetler Hakkında Açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğal Afetler Üzerine Konuştu

Recep Tayyip Erdoğan, doğal afetlerin hiçbir partinin tekelinde olmadığını vurgulayarak, muhalefetin bu konuyu siyasallaştıran tutumunu eleştirdi.

Erdoğan, "Yangının, depremin ya da herhangi bir doğal afetin partisi olmaz. Bu tür olaylar karşısında birleşmek gerekir. Muhalefetin, her meseleyi kendi siyasi çıkarlarına alet etme alışkanlığından vazgeçmesini bekliyoruz," dedi.

Birlikte Mücadele Vurgusu

Cumhurbaşkanı, doğal afetlerin toplumun ortak sorunu olduğunu ve bu noktada siyaseti bir kenara bırakmanın gerektiğine dikkat çekti. Erdoğan, "Bu zor zamanlarda dayanışma içinde olmalıyız," ifadelerini kullandı.