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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğan'a Taziye Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TYB Kurucusu Mehmet Doğan için taziye mesajı yayımladı.

Yayın Tarihi: 11.08.2024 13:47
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 13:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğan'a Taziye Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Taziye Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Kurucusu ve Şeref Başkanı Mehmet Doğan için bir taziye mesajı yayımladı.

Doğan'ın Edebi Mirası

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ülkede yetişen en değerli münevverlerden biri olan Doğan'ın kaybını derin bir üzüntüyle karşıladığını belirtti. "Büyük Türkçe Sözlük" eseri ve Milli Şair Mehmet Akif Ersoy ile İstiklal Marşı üzerine yaptığı çalışmalarla Doğan'ın edebiyat, tarih ve kültür camiamıza özgün katkılar sağladığını vurguladı.

Başsağlığı Dileği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu ifadeleri kullandı: "D. Mehmet Doğan Beyefendi'ye Allah'tan rahmet; ailesine, okuyucularına, sevenlerine ve edebiyat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

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