Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu ile İlişkiler Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin uluslararası ilişkilerindeki stratejisini değerlendirerek, 'Türkiye olarak yüzümüz Batı'ya dönüktür ancak bu, Doğu'yu ihmal edeceğimiz veya Doğu ile olan ilişkilerimizi geliştirmeyeceğimiz anlamına gelmez' dedi.

Batı ve Doğu İlişkilerinin Dengesi

Erdoğan, Türkiye'nin hem Batı ile güçlü ilişkiler kurma hedefinin hem de Doğu ile olan bağlarını derinleştirme çabasının devam edeceğini belirtti. Bu yaklaşımıyla, Türkiye'nin farklı coğrafyalarla olan ilişkilerini dengeleyerek sürdürme niyetini açıkça dile getirdi. Doğu ile olan bağlarının önemi

Bu bağlamda, Erdoğan, Türkiye'nin dış politika hedeflerinin sadece bir yönle sınırlı olmadığını, aynı zamanda Doğu ile işbirliklerini de aktif şekilde ilerleteceğini ifade etti.