Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eğitim Bütçesi Açıklaması: 1 Trilyon 620 Milyar Lira

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eğitim Bütçesi Vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2002 yılında eğitime ayrılan bütçenin yalnızca 7,5 milyar lira seviyesinde olduğunu belirtti. Erdoğan, bu bütçenin bugün yükseköğrenim dahil 1 trilyon 620 milyar liraya ulaştığını ifade etti.

Bu açıklama, Türkiye'nin eğitim alanındaki yatırımlarının ne kadar arttığını gözler önüne seriyor. Eğitimdeki bu büyük yatırımlar, gelecek nesillerin daha iyi bir eğitim alabilmesi amacıyla devam ettirilecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.