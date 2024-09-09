Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Eğitim ve Adalet Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi. Narin kızının canını alanlardan hesap soracağız diyerek, adaletin sağlanacağına dair kararlılığını vurguladı. Erdoğan, masum bir çocuğun hayatına son veren canilerin en ağır şekilde cezalandırılması için konunun bizzat takipçisi olacağını ifade etti.

Eğitimde Teknolojik Gelişmeler

Erdoğan, 6 Eylül günü gerçekleştirilen 5'inci Uluslararası Eğitimde Teknoloji, AR-GE ve Kalite Zirvesi'nde, Türkiye'nin eğitimde teknolojik imkânları en iyi kullanan ülkeler arasında yer aldığını belirtti. TEKNOFEST gençliği için tüm kaynakların seferber edildiğini söyledikten sonra, 2024-2025 eğitim öğretim yılının ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Adalet ve Mücadele Vurgusu

Erdoğan, Diyarbakır Bağlar'dan gelen bir acı haberin ardından Narin'in öldürülmesiyle birlikte tüm çocukların gözlerindeki ışıltıyı söndüren herkese karşı kararlı mücadele edeceğini belirtti. İsrail'in hesap vermesi gerektiğini belirtmesi de dikkat çekti.

Ekonomi ve İstikrar Çabaları

Ekonomik konulara da değinen Erdoğan, muhalefetin gündemlerini dikkate almadıklarını, önceliklerinin vatandaşın sorunlarına çözüm bulmak olduğunu dile getirdi. Enflasyonun düşüşe geçtiğini, işsizlik oranının gerilediğini ifade eden Erdoğan, 2024’te kredi notu artırılan tek ülkenin Türkiye olduğunu söyledi.

Erdoğan, Kocaeli ve Gölcük ziyaretleri sırasında açılışını yaptıkları projelerin bölgeye hayırlı olması için gerekli çalışmaları yürüttüklerini de vurguladı.