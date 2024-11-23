Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eğitim Vurgusu: Hür Nesiller Yetiştirme Misyonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eğitim Vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eğitim konusundaki yaklaşımını bir kez daha gündeme getirerek, "Biz, eğitim-öğretim yoluyla yalnızca meslek sahibi bireyler değil, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirme derdindeyiz" şeklinde konuştu.

Eğitimde Hedefler

Erdoğan, eğitimdeki hedeflerinin sadece akademik başarı değil, aynı zamanda bireylerin düşünce ve değerler sistemini de geliştirmek olduğunun altını çizdi. Bu hedefe ulaşmak için yapılan çalışmaları ve yatırımları vurgulayan Erdoğan, Türkiye'nin geleceği için eğitim sisteminin kritik bir öneme sahip olduğunu ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.