Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekonomi Açıklamaları: Koordinasyon Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Merkez Bankası'nın güçlü bir ekip ruhuyla çalıştığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 24.03.2025 18:13
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 18:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekonomi Açıklamaları: Koordinasyon Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekonomi Vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Merkez Bankası'nın işbirliği yaptığına dikkat çekti.

Koordinasyon ve Ekip Ruhu

Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanlığımız, Merkez Bankamız, sağlam bir ekip ruhuyla, güçlü desteğimizle gece gündüz demeden tam bir koordinasyon içinde çalışıyor" ifadelerini kullandı. Bu durum, ekonomi yönetimindeki dayanışmanın önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Ekonomik istikrarı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen koordineli çalışmalarla ilgili detayların kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

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