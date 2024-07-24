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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekonomi Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomik hedefleri ve enflasyon ile mücadele hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 12:48
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 12:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekonomi Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ekonomik Hedefleri Açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı son açıklamada Türkiye'nin ekonomik durumunu değerlendirerek, enflasyonla mücadele konusundaki kararlılığını vurguladı. Erdoğan, "Amacımız, ekonomimizi enflasyonu körükleyecek bir kısır döngüye sokmadan vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artırmaktır." dedi.

Refah Artışı İçin Stratejiler

Erdoğan, halkın refah seviyesini yükseltmek için çeşitli ekonomik stratejiler geliştirdiklerini belirtirken, bu süreçte enflasyon kontrolünün büyük önem taşıdığını ifade etti.

Bu doğrultuda hükümetin alacağı önlemlerle birlikte, Türkiye'nin ekonomisini istikrarlı bir büyüme yoluna sokacağını söyledi.

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