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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekonomi Açıklaması: Refah Kaybını Telafi Edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi programının amacını belirterek refah kaybının en kısa sürede telafi edileceğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 28.12.2024 14:46
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 14:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekonomi Açıklaması: Refah Kaybını Telafi Edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gerçekleştirdiği son açıklamalarda ülke ekonomisine yönelik önemli bilgiler verdi. Erdoğan, "Ekonomi programımızın temel gayesi milletimizin kur ve enflasyon dengesizliği sebebiyle maruz kaldığı refah kaybını en kısa sürede telafi etmektir." dedi.

Bu ifadeleriyle, ekonomik istikrar sağlama ve halkın yaşam standartlarını artırma hedefini vurgulayan Erdoğan, toplumun refah düzeyinin önemine dikkat çekti. Ülke genelinde yaşanan ekonomik zorlukların üstesinden gelmek için atılacak adımların altını çizen Cumhurbaşkanı, milletin beklentilerine karşılık verecek bir program hazırlandığını bildirdi.

Geçtiğimiz dönemde, yüksek enflasyon ve dalgalı döviz kurları ile karşı karşıya kalan vatandaşların, hükümetin ekonomik politikalarıyla tekrar eski refah seviyelerine ulaşmaları hedefleniyor.

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