Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekonomi ve Gençlik Vizyonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın Ardından Açıklamalarda Bulundu

Türkiye'nin ekonomik geleceğine dair önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından halkla bir araya geldi. Erdoğan, tek haneli enflasyona ulaşma hedefinin altını çizerek, "Türkiye, enflasyonu düşürerek büyüyecek," dedi.

Orta Vadeli Program ve Büyüme Hedefleri

Geçen yıl yürürlüğe giren Orta Vadeli Programı'nın 2025-2027 dönemini kapsayacak şekilde güçlendirildiğini belirten Erdoğan, programın yatırım, üretim, istihdam ve ihracat hedefleri ile sürdürülebilir bir büyüme sağlanacağını ifade etti.

"Para, maliye ve gelirler politikalarını uyum içinde yürüterek, tek haneli enflasyona mutlaka ulaşacağız. Bunu daha önce nasıl yaptıysak, inşallah yine başaracağız," dedi.

İstihdam ve İhracatta Rekorlar

2023'te gerçekleştirilen istihdam artışlarıyla birlikte, iş gücüne katılım oranının %54,4'e ulaştığını vurgulayan Erdoğan, 880 bin yeni istihdam sağlandığını ve işsizlik oranının %8,8 olarak gerçekleştiğini açıkladı. "Hedefimiz, işsizlik rakamlarını tek hanelerde tutarak 2,3 milyon yeni istihdam sağlamaktır," dedi.

İhracattaki başarılı performansı da değerlendiren Cumhurbaşkanı, 2023 yılında ihracatın 256 milyar dolara ulaştığını ve 2024 yılındaki ihracatın da %2,4 artışla 262 milyar dolara çıktığını belirtti.

Gençlik ve Spor Yatırımları

Son 22 yılda gençlik ve spor alanında yapılan yatırımları detaylandıran Erdoğan, "2023 itibarıyla toplam 4 bin 421 spor tesisi inşa ettik," dedi. Ayrıca, öğrenci yurtları konusunda da, 857 yurt ile toplamda 989 bin yatak kapasitesine ulaştıklarını belirtti.

Engelli Sporcular ve Olimpiyat Başarıları

Erdoğan, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda engelli sporcuların elde ettiği başarıları övdü. Toplamda 28 madalya kazanan sporculara tebrik eden Erdoğan, "2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda daha büyük başarılar hedefliyoruz," dedi.

Toplantının sonunda alınan kararların millete hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'na da başarılar temenni etti.