DOLAR
34,1 -0,09%
EURO
38,01 -0,15%
ALTIN
2.826,31 -0,41%
BITCOIN
2.036.449,27 0,61%

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekonomi ve Teknoloji Vurgusu

Erdoğan, dünya değişirken Türkiye'nin ekonomide ve teknolojide adapte olması gerektiğini belirtti.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 15:03
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 15:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekonomi ve Teknoloji Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son günlerde dünya genelinde yaşanan değişimlere dikkat çekerek ülkenin ekonomik ve teknolojik gelişmeler karşısında esnekliğini artırması gerektiğinin altını çizdi.

Yeni Güç Merkezleri

Erdoğan, "Dünya değişirken, ekonomide, üretimde ve teknolojide yeni güç merkezleri ortaya çıkarken biz de kendimizi buna adapte etmek mecburiyetindeyiz" ifadelerini kullandı. Adaptasyon Önemli

Bu bağlamda, Türkiye'nin teknolojik yeniliklere ve ekonomik dönüşümlere hızlı bir şekilde uyum sağlayarak, global yarışta yerini alması gerektiğini vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

Vodafone’lulara Özel 80.000 TL Sonbahar Kredisi ve Faizsiz Kredi Kampanyası

19 Eylül öncesinde giden alacak! 42 bin 863 TL kazanç kapısı aralandı!

Emeklilere PTT'den 100.000 TL ek ödeme çıktı! İşte ödenecek tarihler

A101’den Ayçiçek Yağında Büyük İndirim! 5 Litre Sırma Ayçiçek Yağında Dev Kampanya

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Narin Güran Cinayetinde 18 Dakikalık Sır Çözüldü! Kan Donduran İtiraflar Peş Peşe Geldi
2
Türkiye'nin Uluslararası Müteahhitlik Gücü
3
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Almanya'nın Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg'u Ağırladı
4
Malatya Çarşı Projesinde İlk Teslimat Tarihi Belirlendi
5
Balıkesir'de FETÖ Üyesi Çift Yasa Dışı Kaçış Planı ile Yakalandı
6
Mısır Dışişleri Bakanı: Blinken ile Gazze Ateşkesini Görüştük

Öğrencilere Müjde! 12 Ay Boyunca 5 Bin TL: Başvurular Başladı

Vodafone’lulara Özel 80.000 TL Sonbahar Kredisi ve Faizsiz Kredi Kampanyası

Samsung'un Yapay Zeka Destekli Büyük TV Günleri Kampanyasında 15 Günden 30 Güne Çıktı: 4K, 8K TV'lerde Muhteşem Fırsatlar

A101’den Ayçiçek Yağında Büyük İndirim! 5 Litre Sırma Ayçiçek Yağında Dev Kampanya

1 KG çay 89 TL, bulaşık deterjanı 40 TL! O markete indirimin dibi geldi, herkes sıyırıyor

Gram Altın Fiyatında 3500 TL için tarih verildi

'Asgari ücret arşa çıkacak' İşte O isimden net açıklama

Emeklilere PTT'den 100.000 TL ek ödeme çıktı! İşte ödenecek tarihler

18 yaş şartını tamamlayana çalışmadan emeklilik hakkı doğdu! Bakın nasıl işliyor

Akbank'tan ağızları açık bırakacak promosyon! 60.250 TL ödeme onaylandı

19 Eylül öncesinde giden alacak! 42 bin 863 TL kazanç kapısı aralandı!

Migros’tan Kırmızı Et Fiyatlarına Büyük İndirim! Dana Kıyma, Antrikot ve Daha Fazlası Ekonomik Fiyatlarla Raflarda