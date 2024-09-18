Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekonomi ve Teknoloji Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son günlerde dünya genelinde yaşanan değişimlere dikkat çekerek ülkenin ekonomik ve teknolojik gelişmeler karşısında esnekliğini artırması gerektiğinin altını çizdi.

Yeni Güç Merkezleri

Erdoğan, "Dünya değişirken, ekonomide, üretimde ve teknolojide yeni güç merkezleri ortaya çıkarken biz de kendimizi buna adapte etmek mecburiyetindeyiz" ifadelerini kullandı. Adaptasyon Önemli

Bu bağlamda, Türkiye'nin teknolojik yeniliklere ve ekonomik dönüşümlere hızlı bir şekilde uyum sağlayarak, global yarışta yerini alması gerektiğini vurguladı.