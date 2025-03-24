Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekonomi Vurgusu: Makro Finansal İstikrar Önceliğimiz

Erdoğan: Ekonomi Programı Sürecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada ekonomi programlarının kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. Makro finansal istikrarı korumanın dönemlerinin en büyük önceliği olduğunu vurguladı.

Azim ve Kararlılık Vurgusu

Erdoğan, "Ekonomi programımızı uygulamayı aynı azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu zorlu süreçte ana hedefimiz, finansal istikrarı sağlamaktır" ifadelerini kullandı.

Bu açıklamalar, Türkiye’nin ekonomik geleceğine dair önemli bir mesaj taşıyor ve piyasalarda güvenin artırılmasına yönelik bir adım olarak değerlendiriliyor.