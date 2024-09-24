Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekonomi Vurgusu: Yatırım Payı Artacak

Erdoğan'dan Yatırım Hedefi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin uluslararası yatırım pastasından aldığı payı artırma planlarını açıkladı. Erdoğan, mevcut yüzde 1'lik oranın 2028 yılı itibarıyla yüzde 1,5'a çıkarılmasını hedeflediklerini ifade etti.

Küresel Yatırım İçin Stratejiler

Erdoğan, bu hedefe ulaşmak için çeşitli stratejilerin uygulanacağını belirtti. Ülkenin ekonomik büyümesine katkıda bulunacak adımların atılacağını vurguladı.

Öncelikli Hedefler

2028 hedefinin arkasındaki motivasyon: Türkiye'nin uluslararası arenada daha güçlü bir konum elde etmesi ve yerli yatırımcıların yanı sıra yabancı yatırımcılar için cazip bir merkez haline gelmesi.