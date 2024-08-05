Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekonomik Destek ve Kültürel Miras Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomik Destek ve Kültürel Mirası Ön Plana Çıkarıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak yeni paketler üzerinde çalışacaklarını belirtti.

Miras ve Kültür Vurgusu

Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde iyi çalışılmış, Türkiye ekonomisine katkı yapacak yeni paketlerle iş dünyamıza destek vermeyi sürdüreceğiz." dedi. Ayrıca, geçtiğimiz dönemde yapılan kültürel restorasyon çalışmalarına da dikkat çekti.

Erdoğan, TİKA aracılığıyla 120'den fazla restorasyon projesinin gerçekleştirildiğini ve Vakıflar Genel Müdürlüğü ile birlikte son 22 yılda yaklaşık 6 bin kültürel varlığın onarımının tamamlandığını ifade etti.

Yıldız Sarayı'nın Yeniden Hayata Kazandırılması

Yıldız Sarayı'nın restorasyonu hakkında bilgi veren Erdoğan, bu önemli mirası 19 Temmuz'da halkın ziyaretine açtıklarını belirtti. Ayrıca, "Edirne Sarayı'nın restorasyonu devam ediyor, bu güzide eseri de kısa sürede ülkeye kazandıracağız," dedi.

HİT 30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı

Cumhurbaşkanı, 30 milyar dolarlık HİT 30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı ile Türkiye'nin teknoloji alanındaki gücünü artıracaklarını vurguladı. "Hükümetimiz her daim üretenin yanındadır," diyerek genel destek mesajı verdi.

Milletle Gönül Köprülerini Güçlendirmek

Erdoğan, "İlk görev günümde milletimle gönül köprülerimi güçlendireceğim sözünü vermiştim ve bunu yerine getiriyorum," diyerek çeşitli illerdeki projelerin açılışlarını gerçekleştirmeye devam ettiklerini söyledi.

Gündem Gazze: Heniyye'nin Şehit Edilmesi

Erdoğan, Gazze'deki krize dair değerlendirmelerde bulunarak, İsrail'in uyguladığı saldırgan politikalar ve bunun yarattığı sonuçlara dikkat çekti. "Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin şehit edilmesiyle Gazze krizinde yeni bir sınır daha aşıldı," dedi.

Bu vesileyle Cumhurbaşkanı, geçmiş mirasların korunması ve gelecek projeler için birlikte çalışma çağrısında bulundu.