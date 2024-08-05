Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekonomik Destek ve Kültürel Miras Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni ekonomik paketler ve kültürel mirası ihya etme taahhüdünde bulundu.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 20:32
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 20:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekonomik Destek ve Kültürel Miras Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomik Destek ve Kültürel Mirası Ön Plana Çıkarıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak yeni paketler üzerinde çalışacaklarını belirtti.

Miras ve Kültür Vurgusu

Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde iyi çalışılmış, Türkiye ekonomisine katkı yapacak yeni paketlerle iş dünyamıza destek vermeyi sürdüreceğiz." dedi. Ayrıca, geçtiğimiz dönemde yapılan kültürel restorasyon çalışmalarına da dikkat çekti.

Erdoğan, TİKA aracılığıyla 120'den fazla restorasyon projesinin gerçekleştirildiğini ve Vakıflar Genel Müdürlüğü ile birlikte son 22 yılda yaklaşık 6 bin kültürel varlığın onarımının tamamlandığını ifade etti.

Yıldız Sarayı'nın Yeniden Hayata Kazandırılması

Yıldız Sarayı'nın restorasyonu hakkında bilgi veren Erdoğan, bu önemli mirası 19 Temmuz'da halkın ziyaretine açtıklarını belirtti. Ayrıca, "Edirne Sarayı'nın restorasyonu devam ediyor, bu güzide eseri de kısa sürede ülkeye kazandıracağız," dedi.

HİT 30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı

Cumhurbaşkanı, 30 milyar dolarlık HİT 30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı ile Türkiye'nin teknoloji alanındaki gücünü artıracaklarını vurguladı. "Hükümetimiz her daim üretenin yanındadır," diyerek genel destek mesajı verdi.

Milletle Gönül Köprülerini Güçlendirmek

Erdoğan, "İlk görev günümde milletimle gönül köprülerimi güçlendireceğim sözünü vermiştim ve bunu yerine getiriyorum," diyerek çeşitli illerdeki projelerin açılışlarını gerçekleştirmeye devam ettiklerini söyledi.

Gündem Gazze: Heniyye'nin Şehit Edilmesi

Erdoğan, Gazze'deki krize dair değerlendirmelerde bulunarak, İsrail'in uyguladığı saldırgan politikalar ve bunun yarattığı sonuçlara dikkat çekti. "Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin şehit edilmesiyle Gazze krizinde yeni bir sınır daha aşıldı," dedi.

Bu vesileyle Cumhurbaşkanı, geçmiş mirasların korunması ve gelecek projeler için birlikte çalışma çağrısında bulundu.

İLGİLİ HABERLER

İŞKUR’dan kırmızı alarm! KPSS’siz ve sınavsız direkt personel olunacak kapı aralandı

Alarmınızı sabah 09.00'a kurun! Kadınlara o tarihte BİM'de bayram gelecek!

VPN tehlikesi! Instagram’a böyle girenler dikkat! İzleniyorsunuz

Araç sahiplerini ilgilendiriyor! 2500 TL geri ödeme yıl sonuna kadar yapılıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Yüzleri güldürecek tarihi zam kararı nihayet verildi! Ağustos’ta yüzde 35 zamlı ödenecek

En az 35.000 TL maaşla 1999 yılı sonrası doğanlara müjde! THY yeni adaylarını arıyor

İŞKUR’dan kırmızı alarm! KPSS’siz ve sınavsız direkt personel olunacak kapı aralandı

İlk- Orta eğitim öğrencilerine 2024- 2025 yılı MEB müjdesi! Özel- düz- imamhatip okullarından sonra yeni bir program başlatılacak

Emekli dikkat kesilecek: 4A 4B 4C'liye yeni destek paketi! Toplam 4.000 TL iade edilecek

Bitcoin Trump'ı mı bekliyor! Kıyametin yaşandığı BTC'nin fırlayacağı tarih verildi

Alarmınızı sabah 09.00'a kurun! Kadınlara o tarihte BİM'de bayram gelecek!

Araç sahiplerini ilgilendiriyor! 2500 TL geri ödeme yıl sonuna kadar yapılıyor

Kamu bankasından 7 Eylül müjdesi! Seç beğen al - Her birinde 8.500 TL Bankkart'a tanımlanıyor!

VPN tehlikesi! Instagram’a böyle girenler dikkat! İzleniyorsunuz

Adalet Bakanlığı 11 farklı kadroda devalım başladı! 4B’linin yüzü yüksek maaşla gülecek

TEİAŞ’tan tarihi alım! KPSS’den 60 alana memurluk kapısı açıldı!