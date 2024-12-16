DOLAR
34,95 0,05%
EURO
36,73 -0,01%
ALTIN
2.978,89 -0,07%
BITCOIN
3.743.307,42 -3,85%

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Emeklilere Destek Sözü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilere destek vermeye devam edeceklerini vurguladı.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 18:57
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 18:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Emeklilere Destek Sözü

Erdoğan'dan Emeklilere Güçlü Destek Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilere yönelik desteklerini sürdüreceklerini açıkladı. Erdoğan, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emeklilerimizi desteklemeyi, onları yalnız bırakmamayı güçlü bir şekilde sürdüreceğiz" dedi.

Emeklilerin topluma kattığı değerin altını çizen Erdoğan, onlarla birlikte yol yürümek için gerekli adımları atacaklarını belirtti. Emeklilere yönelik politikaların önemine dikkat çekilen bu açıklama, toplumda geniş bir yankı bulması bekleniyor.

İLGİLİ HABERLER

2025'te Terazi Burçlarını Neler Bekliyor? Uranüs ve Neptün Etkileriyle Yeni Fırsatlar Doğacak!

2025'te Başak ve Yükselen Başakları Neler Bekliyor?

2025'te Kova ve Yükselen Kova Burçlarını Bekleyen Heyecan Verici Gelişmeler

2025'te Balık ve Yükselen Balık Burçlarını Neler Bekliyor? Uranüs ve Neptün Etkisi İle Hayatınızda Neler Değişecek?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eyüpsultan-Bayrampaşa Tramvay Hattı: İBB'den Yeni Gelişmeler
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Emeklilere Destek Sözü: Enflasyona Ezdirmeyeceğiz
3
Erdoğan'dan Şişirilmiş Konser Faturalarına Sert Tepki
4
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Halid Nebhan Ebu Diya'ya Taziye Mesajı
5
Lübnan Başbakanı Mikati, Şam Büyükelçiliğinin Açılması Talimatını Verdi
6
KKTC'de Küresel İklim Değişikliği Uluslararası Konferansı Düzenlendi
7
İsrail'in Gazze'de Hava Saldırısında 4 Filistinli Hayatını Kaybetti

Çatalca İş Fırsatları Buluşması Başlıyor! Yüz Yüze Görüşme İmkanları

2025'te Balık ve Yükselen Balık Burçlarını Neler Bekliyor? Uranüs ve Neptün Etkisi İle Hayatınızda Neler Değişecek?

2025'te Kova ve Yükselen Kova Burçlarını Bekleyen Heyecan Verici Gelişmeler

2025 Yılı Dini Günler ve Bayramlar Takvimi Açıklandı!

2025'te Yay ve Yükselen Yay Burçlarını Bekleyen Sürprizler

2025 Akrep ve Yükselen Akrep Burçlarını Bekleyen Sürpriz Dolu Fırsatlar

2025'te Terazi Burçlarını Neler Bekliyor? Uranüs ve Neptün Etkileriyle Yeni Fırsatlar Doğacak!

Medicana'dan Elektronik Sigara Uyarısı: Akciğer Kanseri Riski Artıyor

2025'te Başak ve Yükselen Başakları Neler Bekliyor?

Emlakjet Geri Dönüş Endeksi: Yatırımcılar İçin Kazanç Fırsatları

Aslan ve Yükselen Aslanlar: 2025'te Sizi Neler Bekliyor?

2025 Yılında Yengeçleri Bekleyen Değişim ve Fırsatlar