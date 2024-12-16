Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Emeklilere Destek Sözü

Erdoğan'dan Emeklilere Güçlü Destek Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilere yönelik desteklerini sürdüreceklerini açıkladı. Erdoğan, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emeklilerimizi desteklemeyi, onları yalnız bırakmamayı güçlü bir şekilde sürdüreceğiz" dedi.

Emeklilerin topluma kattığı değerin altını çizen Erdoğan, onlarla birlikte yol yürümek için gerekli adımları atacaklarını belirtti. Emeklilere yönelik politikaların önemine dikkat çekilen bu açıklama, toplumda geniş bir yankı bulması bekleniyor.