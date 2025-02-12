DOLAR
36,1 -0,17%
EURO
37,48 -0,26%
ALTIN
3.358,46 -0,11%
BITCOIN
3.480.805,63 -1,37%

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Endonezya'ya Övgü: Filistin Duruşunu Takdir Ediyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya'nın Filistin konusundaki duruşunu övdü ve Gazze'nin yeniden inşasında iş birliği mesajı verdi.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 10:27
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 10:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Endonezya'ya Övgü: Filistin Duruşunu Takdir Ediyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya'nın Filistin meseleindeki duruşunu takdirle karşıladığını belirtti. Erdoğan, Gazze'nin yeniden inşası konusunda Endonezya ile birlikte çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Endonezya'nın Filistin konusundaki tutumunu ve hassasiyetini takdir ediyoruz. Bu konuda atılacak adımlarda birlikte hareket etmenin önemine inanıyoruz," şeklinde konuştu.

Özellikle son zamanlarda yaşanan insani krizler ve çatışmaların ardından, Gazze'nin yeniden inşası için uluslararası iş birliğine vurgu yapan Erdoğan, Endonezya ile dayanışmanın önemine dikkat çekti.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilerin Maaşları Tehlike Altında! 1 Ekim 2008 Dikkat!

Yeni Elektrik Düzenlemesinden Muaf Olacaklar Belli Oldu!

THY Sevgililer Günü'ne Özel %40 İndirimli Uçuş Kampanyası Başlattı!

Türkiye'de Promosyonda Tarihi Karar: Bursa'da 29 Milyon TL Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Elif Nisa Ayhan, Ailesinin Çalıştığı Hastanede Doktor Oldu
2
Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam'dan Trump'a Sert Tepki: 'Arap Dayanışması' Çağrısı
3
Hindistan'da 2023'te Müslümanları Hedef Alan Nefret Söylemi Yüzde 98,5 Arttı
4
Manisa'da Yüzyıllık Su Değirmeni Tekrar Üretime Geçti
5
Beyaz Saray, USAID Başmüfettişi Paul Martin'i İşten Çıkardı
6
Malezya Başbakanı Enver, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TOGG Sürüşünü Paylaştı
7
Endonezya-Türkiye Stratejik İşbirliği Toplantısı'nda Tarihi Adımlar

Türk Kırmızı Etinde Önemli Destek: Fiyatlar Düşebilir!

Türkiye'de Promosyonda Tarihi Karar: Bursa'da 29 Milyon TL Dağıtıyor

Emeklilere Müjde! 2025'te Bayram İkramiyesi 4.500 TL-5.000 TL Olacak

Emeklilerin Maaşları Tehlike Altında! 1 Ekim 2008 Dikkat!

Merkez Bankası Faiz İndirimleriyle Kredilerde Yeni Dönem Başladı

PTT Kapınıza Parayı Getiriyor: 2025'te Elektrik Faturalarınıza Devlet Desteği!

2025'te Ramazan Pidesi ve Ekmeğine Zam Geldi!

İBB 1.532 Personel Alımı İlanı: Başvurular Başlıyor

THY Sevgililer Günü'ne Özel %40 İndirimli Uçuş Kampanyası Başlattı!

Devletten Gençlere 15.000 TL Maaş: İŞKUR Gençlik Programı Başlıyor!

Yeni Elektrik Düzenlemesinden Muaf Olacaklar Belli Oldu!

İşçilere Rekor Zam: En Düşük Maaş 42 Bin 800 TL