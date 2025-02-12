Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Endonezya'ya Övgü: Filistin Duruşunu Takdir Ediyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya'nın Filistin meseleindeki duruşunu takdirle karşıladığını belirtti. Erdoğan, Gazze'nin yeniden inşası konusunda Endonezya ile birlikte çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Endonezya'nın Filistin konusundaki tutumunu ve hassasiyetini takdir ediyoruz. Bu konuda atılacak adımlarda birlikte hareket etmenin önemine inanıyoruz," şeklinde konuştu.

Özellikle son zamanlarda yaşanan insani krizler ve çatışmaların ardından, Gazze'nin yeniden inşası için uluslararası iş birliğine vurgu yapan Erdoğan, Endonezya ile dayanışmanın önemine dikkat çekti.