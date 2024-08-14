Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Enflasyon Açıklaması

Enflasyona Yönelik Yeni Stratejiler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fiyat istikrarını sağlama amacıyla önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Daha önce ilan ettiğimiz takvim çerçevesinde enflasyonu tek haneli oranlara tekrar çekeceğiz," şeklinde konuştu.
Ekonomik Hedefler
Cumhurbaşkanı'nın sözleri, ekonomik istikrarı sağlama yolunda atılacak adımların altını çizmektedir. Bu hedefler doğrultusunda, çeşitli önlemlerin uygulanması planlandığı ifade edilmektedir. Önceki Başarılar
Erdoğan, geçmişte elde edilen başarıların bu yeni dönemde de tekrarlanacağına inandığını belirtti.