Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Enflasyon Mücadelesi Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Enflasyonla Mücadele Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, enflasyonla mücadele konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Para politikasının yanı sıra uhdemizdeki diğer araçları da devreye alarak inşallah enflasyonu olması gereken seviyeye indireceğiz." ifadelerini kullandı.

Bu açıklamalar, Türkiye'nin ekonomik durumunu etkileyecek stratejik adımları işaret ediyor. Erdoğan, tüm ekonomik araçların etkin bir şekilde kullanılacağını vurgulayarak, ülke ekonomisinde yeni bir dönemin kapılarını araladığını belirtti.