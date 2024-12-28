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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Enflasyon Mücadelesi Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyonla mücadelede çeşitli politikaları devreye alacaklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 28.12.2024 14:54
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 14:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Enflasyon Mücadelesi Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Enflasyonla Mücadele Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, enflasyonla mücadele konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Para politikasının yanı sıra uhdemizdeki diğer araçları da devreye alarak inşallah enflasyonu olması gereken seviyeye indireceğiz." ifadelerini kullandı.

Bu açıklamalar, Türkiye'nin ekonomik durumunu etkileyecek stratejik adımları işaret ediyor. Erdoğan, tüm ekonomik araçların etkin bir şekilde kullanılacağını vurgulayarak, ülke ekonomisinde yeni bir dönemin kapılarını araladığını belirtti.

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