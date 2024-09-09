Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Enflasyon Müjdesi

Cumhurbaşkanı'nın Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, enflasyon konusundaki hedeflerini duyurdu. Erdoğan, "Para, maliye ve gelirler politikalarını uyumlu bir şekilde yürüterek, tek haneli enflasyona mutlaka ulaşacağız. Bunu daha önce nasıl yaptıysak yine başaracağız" şeklinde konuştu.

Stratejileri ve Hedefleri

Ekonomik stratejiler kapsamında, uyumlu politikaların oluşturulması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, geçmişte elde edilen başarıları referans alarak yeni hedeflere ulaşacaklarını ifade etti.