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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Enflasyon ve Asgari Ücret Açıklamaları

Erdoğan, enflasyonu düşürme hedefini 2025 yılına işaret ederek açıkladı. Asgari ücretteki artışları ve ekonomik önlemleri vurguladı.

Yayın Tarihi: 28.12.2024 16:27
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 16:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Enflasyon ve Asgari Ücret Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Enflasyonla Mücadele ve Asgari Ücret Açıklamaları

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Bursa 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, enflasyonu düşürmek için çeşitli araçları devreye alacaklarını belirtti.

Enflasyon Hedefi ve Faiz İndirimleri

Erdoğan, "Para politikasının yanı sıra uhdemizdeki diğer araçları da devreye alarak enflasyonu olması gereken seviyeye indireceğiz. Faizi kesinlikle indirmeye başlayacağız. 2025, bunun işaret yılı olacaktır. Faiz inecek ki enflasyon da insin." diyerek 2025'e yönelik belirlediği hedefleri açıkladı.

Temel İhtiyaçların Uygun Fiyatlarla Temin Edilmesi

Devletin, doğal gaz ve elektrikte sağladığı destekler ile birlikte akaryakıt fiyatlarının da enflasyonu etkilemeyecek seviyede kalmasına özen gösterileceğini dile getiren Erdoğan, "Lüks ürünler dışında temel ihtiyaç maddelerinin vatandaşlara en uygun şekilde ulaştırılması için yeni mekanizmalar kuracağız." şeklinde konuştu.

Asgari Ücretin Önemi ve Artış Oranı

Son günlerde en çok tartışılan konulardan biri olan 22 bin 104 lira olarak belirlenen asgari ücret hakkında da açıklama yapan Erdoğan, "Yüzde 30 artış, Merkez Bankası'nın 2025 yılı enflasyon hedefinden yüksek olmasına rağmen bu bizim içimize sinen, emekçimizin alın terinin tam karşılığıdır." dedi.

Erdoğan, asgari ücretin istihdam, enflasyon ve gelir arasında dengeyi gözeten bir rakam olduğunu vurgulayarak, "Asgari ücret, çalışana verilecek maaşın en alt seviyesini ifade ediyor. İşveren daha fazla vermek istiyorsa versin; bunun önünü kesen yok." ifadelerini kullandı.

2025 Hedefleri ve Ekonomik Strateji

2025 yılındaki enflasyon hedeflerinin tutturulacağından hiç şüphe duymadığını belirten Erdoğan, "Enflasyon, haziran ayından beri istikrarlı şekilde düşüyor. Bu düşüş 2025 yılında daha da hızlanacak. Şayet enflasyonda ciddi sapmalar olursa gerekli değerlendirmeleri yaparız." sözlerini ekledi.

Erdoğan, asgari ücretin 2023 yılı temmuz-aralık döneminde 11 bin 402 lira olduğunu ve 2024 yılında 17 bin 2 lira olarak belirlendiğini hatırlatarak, "2025 yılı için 22 bin 104 lira, döviz bazında 629 dolara yükselmiştir. Ancak yüksek enflasyon ve fırsatçılık bu hedefimize ulaşmamızı zorlaştırmıştır." dedi.

Gelecek İçin Sabır ve Destek Çağrısı

Ekonomi programlarına güçlü destek istemesinin sebeplerinin altını çizen Erdoğan, "Bugün bu fedakarlıkları yapacağız ki önümüzdeki yıllarda rahata kavuşabilelim. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı ve AK Parti'nin lideri olarak milletime güveniyorum." diyerek sözlerini sonlandırdı.

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