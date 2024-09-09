Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Enflasyon ve Ekonomi Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ekonomik Vizyonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin ekonomik geleceğine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, "Türkiye enflasyonu düşürerek büyüyecek. Enflasyon düştükçe yatırım ortamı iyileşecek, rekabet güçlenecek ve istikrarlı yüksek büyüme olacak" şeklinde konuştu.

Enflasyon ve Yatırım Ortamı

Erdoğan, enflasyonun azalmasının yatırımcılar için daha cazip bir ortam yaratacağını belirtti. Bu durumun, ekonomik istikrar ve büyüme için gerekli olan temel unsurlardan biri olduğunu ifade etti. Türkiye’nin ekonomik hedefleri doğrultusunda bu adımların atılması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, halkın refah düzeyinin artırılmasına yönelik çalışmalara devam edeceklerini sözlerine ekledi.