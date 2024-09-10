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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Enflasyon Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefete yönelik açıklamalarda bulundu ve enflasyonla mücadelenin öncelikli hedef olduğunu ifade etti.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 14:36
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 14:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Enflasyon Vurgusu

Cumhurbaşkanı'nın Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son yaptığı açıklamalarda muhalefetin gündemiyle ilgili eleştirilerde bulundu. Erdoğan, "Muhalefet neyle uğraşırsa uğraşsın, bizim gündemimizde enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmek, hayat pahalılığını sona erdirmek var" ifadelerini kullandı.

Enflasyonla Mücadele Hedefi

Erdoğan, hükümetin enflasyonla mücadele konusunu öncelikli hedef olarak belirlediğini vurgulayarak, bu konuda kararlı adımlar atacaklarını belirtti. Ekonomik istikrar sağlanmadan huzur ve refahın mümkün olamayacağını ifade etti. Sonuç

Bu açıklamalar, Erdoğan'ın ekonomi politikalarına ve enflasyonla mücadele konusundaki kararlılığına dikkat çekerken, muhalefet için de önemli bir yanıt niteliği taşıyor.

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