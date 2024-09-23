Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Entegrasyon ve Asimilasyon Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada, ülke entegrasyonuna olan desteklerini vurguladı. Erdoğan, "Biz entegrasyona sonuna kadar varız, asimilasyona ise aynı derecede karşıyız," ifadelerini kullandı.

Entegrasyonun Önemi

Erdoğan, entegrasyonun toplumsal uyum ve birlikteliği sağlamak adına kritik bir rol oynadığını belirtti. Bu çerçevede, farklı kültürlerden gelen bireylerin bir arada yaşamasının zenginlik kattığını ifade etti.

Asimilasyon Konusundaki Duruş

Asimilasyonun bireylerin kimliklerini kaybetmesi anlamına geldiğini söyleyen Cumhurbaşkanı, bu tür bir politikaya asla onay vermeyeceklerinin altını çizdi.