Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erzurum'a 20 Bin Kişilik Modern Stadyum Müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Müjdeli Haber Erzurum'a!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Erzurum'a 20 bin kişilik modern stat kazandırılacağı müjdesi, şehrin spor camiasında büyük bir heyecan yarattı. Erzurumspor FK, Süper Lig için mücadele ederken, mevcut statlarının durumu nedeniyle sıkıntılar yaşıyordu.

Erzurum'un 21 bin seyirci kapasiteli Kazım Karabekir Stadyumu, 6 Şubat 2023'teki depremler sonrasında yapılan incelemelerde depreme dayanıksız olarak belirlenmiş ve kullanıma kapatılmıştı. Taraftarlar, yaz sezonunda sadece iki kale arkasındaki tribünler ile maç izleyebiliyordu. 1968 yılında inşa edilen ve 2011 Dünya Üniversiteler Kış Oyunları'na ev sahipliği yapan mevcut stadyum yerine, modern bir tesis isteği giderek güçlenmişti.

Taraftarlardan Büyük Teşekkür

AK Parti Erzurum 8. Olağan İl Kongresi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği bu müjde, Erzurumspor taraftarları arasında coşku yarattı. Palandöken Kartalları Taraftar Grubu Tribün Lideri Kayhan Piyi, "Bu haberi yıllardır bekliyorduk. Şehrimiz, takım olarak en iyi statlara layık olduğunu biliyoruz" diyerek duygularını ifade etti.

Taraftardan Adnan Kılavuz, yeni stadyumun bir an önce inşa edilmesini umut ettiklerini belirtti. "Sadece kale arkalarından maçı izleyebiliyoruz, bu bizim için büyük sıkıntıydı, çok mutluyuz" dedi.

Başkan Dal'dan Teşekkür

Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, stadyum müjdesinin takipçisi olacaklarını vurguladı. "Erzurum'umuza ve Erzurumspor'umuza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Erzurumlular ve sporseverler, yeni statla birlikte şehirlerinin spor altyapısının güçleneceği ve Erzurumspor'un daha iyi bir performans göstererek Süper Lig'e yükselebileceği umudunu taşımaktadır.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Erzurum'a 20 bin kişilik modern stat kazandırılacağı müjdesi, Erzurumluları heyecanlandırdı. Palandöken Kartalları Taraftar Grubu Tribün lideri Kayhan Piyi, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Erzurum'a 20 bin kişilik modern stat kazandırılacağı müjdesi, Erzurumluları heyecanlandırdı. Palandöken Kartalları Taraftar Grubu Tribün lideri Kayhan Piyi, AA muhabirine açıklamada bulundu.