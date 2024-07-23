Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erzurum Kongresi Mesajı

Erzurum Kongresi'nin 105. Yıl Dönümü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum Kongresi'nin 105. yıl dönümünü kutlayarak anlamlı bir mesaj yayımladı. Sosyal medya üzerinden paylaşılan mesajında, bu tarihi olayı tanımlarken şu ifadelere yer verdi:

"Erzurum Kongresi, aziz milletimizin kurtuluş azmi ve kararlılığıyla ortak bir ideal etrafında birleşerek, istikbalini belirlediği dönüm noktalarından biri olmuştur."

Geçmişten Günümüze

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selçuklu'dan Osmanlı'ya, ardından Cumhuriyet'e uzanan süreçte Türkiye'nin her döneminde büyük bedeller ödendiğini belirtti. Ayrıca, "Milli Mücadele yıllarında bu topraklarda ortaya konan yüksek şuur, bugün de bizlere ilham kaynağı olmaktadır," ifadelerini kullandı.

Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Erdoğan, birlik ve beraberlik mesajını güçlendirerek, "Ülkemizi daha da güçlendirmek için aynı azim ve kararlılıkla çalışmalarımızı sürdürüyoruz." şeklinde konuştu. Ayrıca Türkiye Yüzyılı'nın inşası hedeflerinin sürdüğüne vurgu yaptı.

Tüm Kahramanları Anma

Cumhurbaşkanı, Erzurum Kongresi'nin yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bağımsızlık mücadelesinin tüm kahramanlarını saygı ile anarak, "Tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum." dedi.