DOLAR
34,37 0,03%
EURO
36,51 0,08%
ALTIN
2.882,9 -0,36%
BITCOIN
3.010.727,07 2,21%

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esed Açıklaması: Umutlu Olmaya Devam Ediyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye-Türkiye ilişkileri hakkında Esed'le görüşmelere dair umutlu olduğunu ifade etti.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 14:00
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 14:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esed Açıklaması: Umutlu Olmaya Devam Ediyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esed ile İlişkiler Üzerine Umutlu Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed ile ilişkilerine dair umutlu olduğunu dile getirdi. Erdoğan, "Bir araya gelip Suriye-Türkiye ilişkilerini inşallah yoluna koyalım diye hala umudum var" ifadelerini kullandı.

Görüşmelerin Önemi

Bu açıklama, Türkiye’nin Suriye’deki siyasi gelişmelerle ilgili tutumunu ve bölgedeki istikrarı sağlamak için gösterdiği çabaları gözler önüne seriyor. Erdoğan’ın, Esed ile diyalog kurma isteği, uluslararası alanda dikkat çekici bir yaklaşım olarak değerlendiriliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Sabah sabah yüzde 40 zam açıklaması! İkramiyeler de artacak

Ayda 2 bin Liraya arsa olur mu demeyin! Milli Emlak açıkladı acele edin!

Son 2 ay... Hesaplara toplam 2500 TL ödeme yapılacak

SGK’nın kapılarını kapattıracak zam! Emekli olmak hayal olabilir

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eski Azdavay Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek'in Cenazesi Defnedildi
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esed Açıklaması: Umutlu Olmaya Devam Ediyorum
3
Somaliland'da Cumhurbaşkanlığı Seçimleri İçin Halk Sandık Başına Gitti
4
İsrail Askerleri Batı Şeria'da Bir Filistinliyi Öldürdü
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yerel Yönetimlere Sert Eleştiri
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröristlerin Alanlarını Temizlemek Şart
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröre Yer Yok

Elektrik ve doğalgazda yüzde 20- 30'a varan düşüş açıklandı

Alışveriş düzenlemelerinde yeni karar! 3 bin lira alışveriş yapanlar dikkat!

Gıda güvenliğine bir darbe daha! Bu sefer zebra eti vakası duyuluyor

Evim yok diyene devletten 500.000 TL hibe! O kişilerin acilen başvurması gerekiyor

Kasım ayında promosyonlar coştu da coştu! EN yüksek ödemeler bu ay yapılıyor

Ya o... Ya bu... Asgari ücret zammı ikisinden biri olacak

Son 2 ay... Hesaplara toplam 2500 TL ödeme yapılacak

Maaş zammı bekleyenler müjde! Asgari ücret zammı ile yemek ücretlerinde de dev artış kapıda!

Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni devrim! Yüzde 60’ını devlet karşılayacak

Sabah sabah yüzde 40 zam açıklaması! İkramiyeler de artacak

Ayda 2 bin Liraya arsa olur mu demeyin! Milli Emlak açıkladı acele edin!

SGK’nın kapılarını kapattıracak zam! Emekli olmak hayal olabilir