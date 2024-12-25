Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esed'e Yıkıcı Eleştiriler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son yaptığı konuşmada, Ürdün'de düzenlenen bir etkinlikte, Esed rejimine yönelik eleştirilerine devam etti. Erdoğan, 3 haftadır Esed'in yasını tutanların endişelerinin, mazlumlardan çıkarma niyetinin açıkça görülmeye başlandığını vurguladı.

Şam'daki Müttefikler ve Mazlumların Durumu

Erdoğan, "Şam'daki müttefiklerini kaybetmenin öfkesini, mazlumlardan çıkarma niyetleri şimdiden kendini belli ediyor" diyerek, bu tutumun doğru olmadığını ve bölgedeki siyasi dengeleri etkileyeceğini ifade etti. Bu sözler, Esed rejimiyle bağlantılı olan ülkelerin doğrudan eleştirilmesi anlamı taşıyor.