DOLAR
35,2 0%
EURO
36,64 0,16%
ALTIN
2.961,22 -0,1%
BITCOIN
3.482.082,2 -1,67%

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esed'e Yıkıcı Eleştiriler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esed'e duyulan bağlılığın etkilerine dikkat çekerek sert mesajlar verdi.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 13:16
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 13:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esed'e Yıkıcı Eleştiriler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son yaptığı konuşmada, Ürdün'de düzenlenen bir etkinlikte, Esed rejimine yönelik eleştirilerine devam etti. Erdoğan, 3 haftadır Esed'in yasını tutanların endişelerinin, mazlumlardan çıkarma niyetinin açıkça görülmeye başlandığını vurguladı.

Şam'daki Müttefikler ve Mazlumların Durumu

Erdoğan, "Şam'daki müttefiklerini kaybetmenin öfkesini, mazlumlardan çıkarma niyetleri şimdiden kendini belli ediyor" diyerek, bu tutumun doğru olmadığını ve bölgedeki siyasi dengeleri etkileyeceğini ifade etti. Bu sözler, Esed rejimiyle bağlantılı olan ülkelerin doğrudan eleştirilmesi anlamı taşıyor.

İLGİLİ HABERLER

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor

SGK Onayı ile PTT’den Kadınlara 50.000 TL Destek

Zorlu kış aylarında doğalgaza zam darbesi! O açıklama her an gelebilir

2025 Yılbaşı Tatili: 31 Aralık Yarım Gün Mü, 1 Ocak Tatil Mi?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
CHP MYK, Asgari Ücret Gündemiyle Olağanüstü Toplandı
2
Ordu'da Zabıta Memuruna İdari Soruşturma: Pandemi Dönemi Tartışması
3
2024'te Dünyada Yaşanan Yolcu Uçağı Kazaları: En Kötü Yıl Olabilir
4
Adana'da Ağabeyini Bıçakla Öldürdüğü İddia Edilen Sanığın Yargılanması Devam Ediyor
5
Fatih'te Kaçak Kafeterya Yıkıldı: İBB'den Tarihi Yapıya Koruma Hamlesi
6
Tekirdağ'da Sürdürülebilir Tarım Konferansı: İklim Değişikliği ve Tarıma Etkileri

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi

Asgari Ücret Artışıyla O Maaşlar da 10.000 TL'ye Çıkıyor!

Yüzde 30 asgari ücret zammından nasibini aldı! Ödemeler 1 Ocak’ta uçuşa geçecek

2025 Asgari Ücret Zamı Sonrası Yemek Parası Artacak!

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor

BDDK'dan Kredi Kartlarında Şifre Kısıtlaması: Yeni Dönem Başlıyor!

Emeklilere Yılsonu Müjdesi: 9.000 TL Isınma Desteği!

2025 Yılbaşı Tatili: 31 Aralık Yarım Gün Mü, 1 Ocak Tatil Mi?

Memur ve Emekliye Ek Artış Yüzde 8 olabilir! 15.000 TL'ye eklenecek

Zorlu kış aylarında doğalgaza zam darbesi! O açıklama her an gelebilir

Asgari Ücret ve Emekli Maaşında Şok Beklentiler! O İsim Ağzından Kaçırdı

SGK Onayı ile PTT’den Kadınlara 50.000 TL Destek