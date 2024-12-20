Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esed Yönetimine Sert Mesaj: Hesap Verecekler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esed Yönetimine Sert Tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'deki iç savaşla ilgili olarak Esed yönetimine yönelik sert eleştirilerde bulundu. Erdoğan, "Kendi halkına böylesi zulmeden Esed yönetiminin bunların hesabını uluslararası hukuk zemininde vermesi için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

Uluslararası Hukuk Vurgusu

Erdoğan'ın açıklamaları, Suriye'deki insan hakları ihlalleri ve Esed'in yönetimi altında yaşanan zulümleri gündeme getirdi. Türkiye'nin, uluslararası platformda Esed'in suçlarını sorgulayacağını belirten Erdoğan, insan haklarının korunması konusunda kararlılığını yineledi.