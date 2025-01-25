Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Etnik Ayrımcılığa Sert Tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada etnik ayrımcılığa, taassuba ve farklı yaşam tarzlarına karşı duracaklarını belirtti.

Erdoğan, "Etnik ayrımcılığa, taassuba, dil, kültür, köken, yaşam tarzı ayrımcılığına prim vermeyecek, milletimizin kamplaştırılmasına fırsat tanımayacağız." ifadelerini kullandı. Bu sözler, toplumda birliği ve beraberliği teşvik etme yönündeki kararlılığını bir kez daha ortaya koydu.

Cumhurbaşkanı'nın bu açıklamaları, ülke genelinde çok farklı etnik ve kültürel kimliklerin bir arada huzur içinde yaşadığı bir toplumu koruma hedefinin önemini vurguladı.