Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ezan ve Bayrak Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son yaptığı açıklamada, ezan, bayrak ve cami gibi ulusal değerlerin önemine dikkat çekti. Erdoğan, "Ezanla, bayrakla, camiyle ve cami cemaatiyle derdi olan, bu değerlere husumet besleyenler, Türk milletinin gerçek düşmanlarıdır" şeklinde konuştu.

Ulusal Değerlere Sahip Çıkmak

Bu açıklamalarla birlikte Erdoğan, bu tür bir zihniyete kesinlikle müsamaha göstermeyeceklerini vurgulayarak, toplumdaki genel hassasiyetlere dikkat çekti.