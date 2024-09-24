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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-16 Modernizasyonu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, F-16 modernizasyon projesinin önemini vurguladı ve ihracat engellerinin kaldırılmasını istedi.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 03:24
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 03:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-16 Modernizasyonu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın F-16 Modernizasyon Projesi Üzerine Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, F-16 modernizasyon projesinin yeni bir başlangıç olduğunu ifade ederek, bu proje ile birlikte savunma alanında önemli bir adım atıldığını belirtti.

"Yeni bir sayfa açıyoruz" diyen Erdoğan, Türkiye'nin bu alandaki ihracat engellerinin ortadan kaldırılmasını umduğunu söyledi. Türkiye'nin askeri gücünü artırma hedefinin altını çizen Erdoğan, uluslararası alanda rekabet gücünü artıracak adımların atılmasını gerektirdiğini vurguladı.

Modernizasyon sürecinin, hem Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hem de ulusal savunma sanayisinin gelişimine katkı sağlayacağını kaydeden Erdoğan, bu tür projelerin sürdürülebilir olması için gerekli desteklerin sağlanması gerektiğini sözlerine ekledi.

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