Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fahiş Fiyatlar ve Ekonomi Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekonomi Alanında Önemli Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı konuşmada fahiş fiyatların düşüşü, ekonomi politikaları ve bölgesel işbirlikleri konularına değindi.

Fahiş Fiyatlar ve Ekonomik İyileşme

Toplantıda millete seslenen Erdoğan, "Fahiş fiyat köpüğü belli başlı sektörlerde ortadan kalktı ve kalkıyor. Bunun devamı gelecek. Vatandaşımızın helal lokmasına göz dikenlere kesinlikle göz açtırmayacağız." diyerek, enflasyonla mücadelede kararlılıklarını vurguladı.

85 milyonun refahı, huzuru ve mutlu bir geleceği üzerine odaklandıklarını ifade eden Erdoğan, "İhanetlerin, sabotajların, alçak ve kalleş saldırıların iradelerini örselemesine, kendilerini hedeflerinden alıkoymasına müsaade etmedik." dedi.

Bölgesel İşbirlikleri ve Türkiye Yüzyılı

18 Ekim'de gerçekleştirilen "3+3 Bölgesel İşbirliği Platformu" toplantısının önemine işaret eden Cumhurbaşkanı, "Bölgesel sahiplenme anlayışımızın en somut örneklerinden olan bu platform önemli bir ihtiyacı gideriyor." şeklinde konuştu. Erdoğan, Türkiye'nin Azerbaycan ve Ermenistan ile bölgede kalıcı barış için çalışmaya devam edeceğini belirtti.

İş Dünyasıyla İstişare

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası'nın (MESS) 51. Genel Kurulu'nda iş dünyasıyla bir araya geldiklerini hatırlatan Erdoğan, "İş dünyamızın ekonomi politikamıza desteğinin sürdüğünü görmek bizleri ayrıca mütehassis etti." diyerek, iş dünyası ile yakın iş birliğini sürdüreceklerini ifade etti.

Eko-Dengeler ve Ekonomik Zorluklar

Türkiye'nin pandemi sürecindeki zorluklara ve sonrasındaki depremler gibi durumların ekonomiye etkilerini anlatan Erdoğan, "Millete hayal kırıklığı yaşatmamakta kararlıyız." dedi. Ekonominin yeniden yapılandırılması ve sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüreceklerini duyurdu.

Erdoğan, geleceğe yönelik umut dolu mesajlar verirken, Türkiye'nin sahip olduğu potansiyeli en iyi şekilde değerlendireceklerini bir kez daha dile getirdi.