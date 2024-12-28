Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Faiz İndirim Müjdesi: 2025 Hedef Yılı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülke ekonomisinde önemli bir değiştirme hedefi olarak faiz indirimine kesinlikle başlayacaklarını bildirdi.

Erdoğan, 2025 yılını bu hedefin işaret yılı olarak tanımlayarak, "Faiz inecek ki enflasyon da insin. Bu, bizim olmazsa olmazımız," şeklinde ifadelerde bulundu.

Bu durum, Türkiye ekonomisinde atılacak yeni adımların ve izlenecek politikaların temel taşlarını oluşturuyor. Faiz indirimlerinin, enflasyonu düşürme amacı doğrultusunda hayata geçirilmesi bekleniyor.