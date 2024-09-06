Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fiber İnternet Müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eğitimde Dijital Dönüşüm Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde 12 bin 350 okulun yüksek hızlı ve güvenlikli fiber internet bağlantısına sahip olduğunu belirtti. “Birçok okulumuza ulaşan bu hizmetle birlikte, öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin dijital eğitimden faydalanma imkanı önemli ölçüde artacak”, dedi Erdoğan.

Eğitimde Erişilebilirlik Artıyor

Bu projenin, eğitimde dijital dönüşümün bir parçası olarak değerlendirildiği ifade edilirken, ilerleyen dönemlerde daha fazla okulun bu hizmetten faydalandırılacağı öğrenildi.