Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bazı siyasi partilerin Türkiye'nin Filistin Başkanı'nı davet etmesi gerektiği yönündeki taleplerine yanıt verdi. Erdoğan, söz konusu partilerin bu konuda asılsız iddialarda bulunduğunu belirtti.

Siyasi Partilere Tepki

Erdoğan, "Bazı siyasi partiler diyorlar ki 'Hükümet Filistin Başkanını Türkiye'ye davet etsin ve Parlamentoda konuştursun.' Size davet etmediğimizi kim söylüyor?" şeklinde ifade etti. Bilinmeyenler Aydınlatılsın

Bu açıklamasıyla Erdoğan, Filistin'in bağımsızlığı ve uluslararası ilişkiler bağlamında Türkiye'nin tutumunu netleştirmek istedi.