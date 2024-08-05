Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Critik Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Filistin halkıyla olan dayanışmasının asla engellenemeyeceğini duyurdu. Erdoğan, "Gözünü kan bürümüş soykırım şebekesi ne yaparsa yapsın, Türkiye'nin ve Türk milletinin Filistin halkıyla dayanışmasını engelleyemeyecektir" ifadesini kullandı.

Filistin'e Destek Sözleri

Erdoğan, bu açıklama ile birlikte uluslararası topluma da mesaj gönderdi. Türkiye'nin Filistin konusuna dair olan tutumunu ve desteğini sürdürmeye kararlı olduğunu belirtti. Bu tür ifadelerin, bölgedeki adalet arayışını desteklemek anlamında önemli olduğunu yineledi.