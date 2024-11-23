Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin Açıklaması: 'Kan Sadece Katillerinin Değil'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Üzerine Sert Mesaj Verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin'de şehit olanlar ve yaralananların kanı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Filistin'de şehit olanların ve yaralananların kanı sadece katillerinin değil, onlara engel olmayanların da üzerlerine sıçramıştır" ifadelerini kullandı.

Uluslararası Topluma Çağrı

Erdoğan, yaptığı konuşmada uluslararası topluma Filistin'deki duruma duyarsız kalmamaları yönünde çağrıda bulundu. Bu haklı mücadelede herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğinin altını çizdi.

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