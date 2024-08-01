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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin Davası Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Davası'na destek amacıyla bir günlük milli yas ilan edildiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 21:24
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 21:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin Davası Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Davası'na olan desteklerini göstermek amacıyla önemli bir duyuru yaptı. Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’nin vefatı sebebiyle yarın ülke genelinde 1 günlük milli yas ilan edildiğini açıkladı.

Yas İlanı ve Desteğin Önemi

Bu karar, Türkiye'nin Filistin halkına olan derin ve değişmez desteğini simgelemektedir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Filistin halkının hak mücadelesinin her zaman yanında olacağız" ifadelerini kullanarak, uluslararası topluma da Filistin'e destek olma çağrısında bulundu.

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