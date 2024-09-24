Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin Daveti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı basın toplantısında önemli bir çağrıda bulundu. "Filistin'i tanımayan diğer devletleri, bu kritik dönemde tarihin doğru tarafında yer alarak Filistin devletini bir an evvel tanımaya davet ediyorum," dedi.

Erdoğan'ın Mesajı

Erdoğan, uluslararası topluma seslenerek, Filistin'in bağımsızlık mücadelesine destek olunmasını istedi. Bu açıklama, bölgedeki siyasi gelişmelerle ilgili kritik bir nokta olarak değerlendiriliyor.