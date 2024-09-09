Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin Destanı Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gerçekleştirdiği bir konuşmada, "Milli Mücadele'de dönemin emperyalist güçlerine karşı direniş destanını yazmış bir millet olarak Filistinli kardeşlerimizin yanındayız" ifadelerini kullandı.

Direnişin Önemi

Erdoğan, Türk milletinin tarih boyunca adalet ve özgürlük mücadelesi verdiğini vurgulayarak, Filistin halkının da benzer bir direniş sergilediğini belirtti.Dayanışma Vurgusu

Konuşmasında uluslararası dayanışmanın önemine dikkat çeken Erdoğan, dünyadaki tüm mazlumların sesine kulak vermenin gerekliliğini yineledi.