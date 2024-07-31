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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin Desteği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin davasına yönelik suikast girişimlerini kınadı.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 11:08
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 11:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin Desteği

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'deki direniş liderlerinden İsmail Heniyye'ye yönelik suikast girişimlerini şiddetle kınadı. Erdoğan yaptığı açıklamada, "Filistin davasını, Gazze'nin şanlı direnişini, Filistinli kardeşlerimizin haklı mücadelesini akamete uğratmaya yönelik bir alçaklıktır," ifadelerini kullandı.

Filistin'e Destek Vurgusu

Erdoğan, Filistin halkının haklı mücadelesinin her zaman yanında olduklarını belirtti ve uluslararası toplumun bu tür alçak girişimlere karşı birlik içerisinde durması gerektiğini sözlerine ekledi.

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