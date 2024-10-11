Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin Devleti Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin Devleti Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 Ekim tarihinden itibaren 9 ülkenin Filistin Devletini tanıdığını duyurdu. Erdoğan, tanımayan ülkeleri bir kez daha bu konuda harekete geçmeye çağırdı.

Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Filistin Devleti'nin tanınması için gereken adımları atan ülkeleri kutluyorum. Hala tanımayan ülkelere bu çağrımızı tekrar hatırlatıyorum," diyerek uluslararası topluma seslendi.

Filistin'in Tanınması Üzerine Mücadele

Cumhurbaşkanı, Filistin halkının uluslararası platformda daha fazla desteklenmesi gerektiğini vurgulayarak, bu konuda tüm ülkeleri sorumluluk almaya davet etti.