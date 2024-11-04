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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin Devleti Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze ve Lübnan'daki saldırganlığa karşı Filistin'in tanınmasının önemini dile getirdi.

Yayın Tarihi: 04.11.2024 11:46
Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 11:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin Devleti Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze ve Lübnan'a yönelik siyonist saldırganlık konusuna değindi. Bu bağlamda, Filistin devletinin tanınmasının önemine vurgu yaptı.

Filistin Devletinin Tanınması Gerekiyor

Erdoğan, sözlerinin devamında "Gazze ve Lübnan'a yönelik siyonist saldırganlığa verilebilecek en güzel cevaplardan biri daha fazla devletin Filistin devletini tanıması olacaktır" dedi. Bu açıklama, Filistin davasının uluslararası alanda daha fazla destek bulması gerektiği mesajını içeriyor. Filistin'in Tanınması Uluslararası Destek İçin Önemli

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu ifadeleri, dünya genelinde Filistin'in bağımsız bir devlet olarak daha çok tanınmasının gerekliliğini ortaya koyuyor.

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