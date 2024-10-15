Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin'e Destek Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistin'e Destek Verdi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin'in Geleceği Konferansı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Mısır makamlarının destekleri ile Gazze'ye gönderilen insani yardımları 84 bin tonun üzerine çıktığını ve Türkiye'nin Gazze'ye en fazla yardım ulaştıran ülke olduğunu ifade etti.

Filistin Halkının Yanında Güçlü Duruş

Türkiye'nin bu soykırım karşısında duruşunu her zaman kendi derdi olarak gördüklerini belirten Erdoğan, "Filistin sevindiğinde sevinen, üzüldüğünde üzülen bir milletiz," dedi. Zulme sessiz kalanlardan olmadıklarını vurguladı.

İnsani Yardım Faaliyetleri Sürüyor

Erdoğan, insani yardım faaliyetlerinin kesintisiz devam ettiğini ve Türkiye'nin uluslararası platformlarda Filistin halkının sesi olduğunu belirtti. Ülkesinin, İsrail ile ticari işlemleri durdurduğunu ve bu süreçte yaklaşık 9,5 milyar dolarlık ticaret hacminden vazgeçtiğini açıkladı.

Milletin Desteği

Erdoğan, milletin katliamlara karşı protesto gösterileriyle tepkisini ortaya koyduğunu ve Filistin halkıyla dayanışmayı sürdürdüklerini ifade etti. Ayrıca, AK Parti'nin parti olarak yürütülen bu çalışmalara destek verdiğini de vurguladı.

Gelecek Umutlarla Dolu

Erdoğan konuşmasında, "Zafer, inşallah Gazze ve Lübnan'da inananların olacaktır. Bu süreç sonunda özgür bir Filistin devleti kurulacaktır," dedi. Filistin halkının direnişinin tüm insanlık için bir iftihar kaynağı olacağını sözlerine ekledi.

Konferans sırasında, Ankara'da trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Betül Önderoğlu'nun portresi de salonda yer aldı.