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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin'e Destek Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistinli kadınların cesaretine vurgu yaparak, onların uluslararası dayanışma sembolü olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 14:51
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 14:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin'e Destek Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze'ye Destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'deki durumu değerlendirerek güçlü bir mesaj verdi. Erdoğan, "Gazze'de bombaların altında çocuklarına, ailelerine, yurtlarına ve davasına sahip çıkan Filistin'in yiğit kadınları, ümmetin iftihar anıtı olarak devleşiyor" şeklinde konuştu.

Filistinli Kadınların Mücadelesi

Erdoğan, bu kadınların mücadelelerinin yalnızca Filistin için değil, tüm İslam âlemi için önemli bir simge oluşturduğunu vurguladı. Onların cesareti, dünya genelinde dayanışmanın ve desteğin artmasına neden oluyor.

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