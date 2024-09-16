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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin'e Destek: Yapay Zeka Şarkısı 'Boykot'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapay zeka ile oluşturulan 'Boykot' şarkısıyla Filistin'e destek verdi.

Yayın Tarihi: 16.09.2024 21:36
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 21:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin'e Destek: Yapay Zeka Şarkısı 'Boykot'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin'e Destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapay zeka teknolojisi ile oluşturulan "Boykot" isimli şarkıyı sosyal medya üzerinden paylaştı. Bu paylaşımla Filistin'e olan destek mesajını duyurdu.

Erdoğan'ın Açıklamaları

Erdoğan, bu önemli paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sesimizle, sözümüzle, dualarımızla, insani yardımlarımızla, elimizdeki tüm imkanlarla Gazze'nin, Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Onların asil ve onurlu direnişine her zaman destek vermeye devam edeceğiz."

Bu açıklamalarla birlikte, Cumhurbaşkanı'nın paylaştığı video da dikkat çekiciydi. AK Parti İstanbul Milletvekili ve sanatçı Yücel Arzen Hacıoğulları tarafından hazırlanan "Boykot" şarkısı, video klibi ile birlikte izleyiciyle buluştu.

Videonun İçeriği

Videoda, İsrail'in Filistin'e yönelik bombalı saldırıları, bunlardan kaçan Filistinli çocukların görüntüleri ile yapılan boykot çağrıları dikkat çekiyor. Ayrıca dünya genelinde Filistin'e destek veren yürüyüşlerden de kesitler yer alıyor.

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