Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin Mesajı: Bağımsız Devlet İhtiyacı Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin'e Destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada Türkiye'nin 1967 sınırları temelinde bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti kurulana dek sürecin takipçisi olmaya devam edeceğini vurguladı.

Doğu Kudüs'ün Önemi

Erdoğan, Doğu Kudüs'ün Filistin'in başkenti olarak tanınması gerektiğinin altını çizdi ve uluslararası topluma bu yönde sorumluluklarını yerine getirme çağrısında bulundu. Bu açıklama, Filistinlilerin haklarının savunulması yönünde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Sonuç olarak, Türkiye'nin Filistin konusundaki duruşu, bölgedeki barış ve istikrar için kritik bir önem taşıyor.