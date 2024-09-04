Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin Meselesinde Türkiye-Mısır İşbirliği Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Konusunda Türkiye ve Mısır'ın Ortak Duruşunu Vurguladı

Son günlerde Ortadoğu'daki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile Mısır'ın Filistin meselesinde benzer bir tutum sergilediğini ifade etti. Erdoğan, iki ülkenin de bu konuda aynı hedeflere odaklandığını belirtti.

Filistin Sorununun Önemi

Erdoğan, konuşmasında, "Türkiye ve Mısır olarak, Filistin halkının haklarını savunma konusunda ortak bir anlayışa sahibiz. Bu mesele sadece bölgesel değil, uluslararası bir sorundur" diyerek, laikliğin bu konuda görmezden gelinmemesi gerektiğini ifade etti. Türkiye ve Mısır arasındaki ilişkilerin güçlenmesi, bölgedeki barış süreçlerini destekleyecek önemli bir adımdır.

Erdoğan, iki ülkenin işbirliğiyle Filistin halkının haklı mücadelesine destek olmaya devam edeceklerini söyledi.