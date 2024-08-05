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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin ve Ekonomi Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı konuşmada, Filistin desteğini vurgularken, ekonomik başarıları da aktardı.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 21:08
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 21:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin ve Ekonomi Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin Desteği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen kabine toplantısının ardından millete önemli mesajlar verdi. Erdoğan, ‘Gözünü kan bürümüş soykırım şebekesi ne yaparsa yapsın Türkiye'nin ve Türk milletinin, Filistin halkıyla dayanışmasını engelleyemeyecektir,’ diyerek güçlü bir duruş sergiledi.

Filistin'e Destek İçin Somut Adımlar

Türkiye'nin uluslararası arenada Filistin halkına olan desteklerini artırma niyetinde olduğunu belirten Erdoğan, ‘Son 10 ayda 40 bin masumun hayatına mal olan bu barbarlığın sona ermesi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz,’ dedi. Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhine açılan soykırım davasına müdahil olma kararı aldıklarını da ifade eden Erdoğan, bu konuda somut adımların önümüzdeki günlerde atılacağını duyurdu.

Türkiye Yüzyılı ve Ekonomi Başarısı

Erdoğan, Türkiye Yüzyılı'nın inşası için çalışan hükümetin, finansal hedefler doğrultusunda önemli ilerlemeler kaydettiğini belirtti. Geride kalan Temmuz ayında, 22 milyar 512 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirerek Cumhuriyet tarihinin en yüksek Temmuz rakamına ulaştıklarını duyurdu. ‘Yıllık toplam ihracatımız 261,5 milyar dolara çıkarken, ithalatımızda da düşüş yaşadık,’ diyerek ekonomik verilerle ilgili bilgilendirmede bulundu.

Turizmde Rekor Sayılar

Cumhurbaşkanı, Turizm sektörünün de gelişiminde elde ettikleri başarıları aktardı. ‘2024 yılının ilk 6 ayında Türkiye’yi ziyaret eden turist sayısı 26 milyon 137 bine ulaştı,’ diyen Erdoğan, yıl sonunda 60 milyon turist hedeflediklerini belirtti. Ayrıca, turizm gelirinin 60 milyar dolara ulaşmasını amaçladıklarını vurguladı.

Erdoğan, ‘Her alanda Türkiye'nin potansiyelini ortaya çıkarmak için çalışmaya devam edeceğiz,' diyerek ülkenin geleceğine olan inancını dile getirdi.

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